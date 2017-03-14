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20 PKK SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

20 PKK sığınağı imha edildi

Diyarbakır ve Bingöl kırsalında başlatılan operasyonda PKK'lı teröristlerin 20 sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

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Diyarbakır ve Bingöl kırsalında, güvenlik güçlerinin 5 Mart'tan bu yana sürdürdükleri operasyonlar kapsamında Lice ilçesi kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK'lıların kullandığı 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliği'nce yapılan açıklamada, Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, maksadıyla 5 Mart 2017 Pazar günü başlatılan. "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubal Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

20 PKK sığınağı imha edildi

"Lice İlçesi mülki sınırlar içerisindeki 2 köy ve mezralarında toplam 4 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde, 7 adet leşker kıyafeti, 5 adet uyku tulumu, 2 adet jeneratör, 7 adet şarjör, 5 adet tüp, 5 adet pil bloğu, 1 adet büyük boy çadır ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs göz altına alınmış. Tesis edilen 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 640 araç ve 846 şahsın sorgulaması yapılmış. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 20 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

 

20 PKK sığınağı imha edildi

DHA
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