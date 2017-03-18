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20 RÜTBELİ ASKER DAHA TUTUKLANDI

20 rütbeli asker daha tutuklandı

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında subayların da bulunduğu 20 asker tutuklanırken, 3 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen aralarında subayların da bulunduğu 20 asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma, elde edilen bilgiler ve deliller doğrultusunda devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 23 şüpheli asker, savcılık ifadelerinin ardından "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik ifadelerine başvurduğu şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verirken, 3'ünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Savcılığın sevk yazısında, FETÖ ve eylemlerinden bahsedilerek, örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin bilgilere yer verildi.

Örgüte mensup olup TSK'da görev yapan kişilere yönelik çalışmalar sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen listede, "ByLock" kullandığı belirlenenlere yönelik soruşturma başlatıldığı anımsatılan sevk yazısında, şüphelilerin birinci derecede yakınlarının adına alınmış ve tespiti yapılmış telefon numaralarında terör örgütünün mensuplarının arasında gizli haberleşmeyi sağlayan "ByLock" uygulanmasını kullandıkları kaydedildi.

Sevk yazısında, atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları istendi.

AA
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