20 TON ALTIN İDDİASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

20 ton altın iddiasında gerçek ortaya çıktı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada gerçek ortaya çıktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

 

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içersindeki dağlık alanda kaçak kazıda külçe altın bulunduğu yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar sonrası, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma altınların bulunduğu söylenen bölgeyi çembere alırken, araç ve yaya girişini yasakladı. İçinde külçe altınlar olduğu öne sürülen mağara benzeri yapıda ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevlendirilen özel ekiple Kemer Belediyesi ekipleri kazı çalışması yaptı.

Çalışmalar tamamlanırken, altın olduğu söylenen malzemelerin, altın rengine boyanmış alçı külçeler olduğu anlaşıldı. Ekipler alçı malzemeleri bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Konuyla ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kişisel twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla olayı açıkladı. Vali Karaloğlu, alçı külçelerin fotoğrafının üzerine, 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajını tweetledi.

 

DHA
1066
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
Anayasa anketinden şaşırtan sonuçlarAnayasa anketinden şaşırtan sonuçlar
FETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandıFETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandı
AK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilirAK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilir
Emniyet'te kritik atamalarEmniyet'te kritik atamalar
2017 asgari ücret ne kadar olacak?2017 asgari ücret ne kadar olacak?
Model dağıldı, sosyal medya yıkıldı!Model dağıldı, sosyal medya yıkıldı!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS