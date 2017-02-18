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20 TSK PERSONELİNE "BYLOCK" GÖZALTISI

20 TSK personeline "ByLock" gözaltısı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 ilde sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 eski TSK personeli gözaltına alındı.

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Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Muğla’daki Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucu

Muğla’nın Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye ile İstanbul, Ankara, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, adıyaman, Giresun, Aydın, Manisa illerini kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen çeşitli rütbelerden 20 eski TSK personeli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

İHA
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