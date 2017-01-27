20 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Aydın’da zeytinlik alanda toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin kendisinden 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Kırsal Danişment Mahallesi yolunda bulunan zeytinlik alanda dün saat 16.00’da, 5 arkadaş, toprağın üzerine çıkan bir insan kolunu fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bir haftalık olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aydın'da zeytinlik alanda toprağa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaşık 2 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, 27 Kasım günü kayıp başvurusu yapılan Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz'a ulaştı. Morga gelen ağabey, kardeşi Salih Yılmaz'ı teşhis etti.