  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • İğrenç olay ! Öğretmen erkek öğrencisiyle otomobilde yakalandı
  • ''Tavan fiyat yüzünden 20 bin kişi işsiz kalır''

20 YIL VADELİ KONUT İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA

20 yıl vadeli konut için çarpıcı açıklama

Konutta 20 yıl vadeyle ilgili olarak ünlü iş adamı Aziz Torun'dan

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü iş adamı Aziz Torun gündem olacak açıklamalarda bulundu. Torun, "Böyle bir dönemde yabancılar koşa koşa gayrimenkul almaya gelmez" derken, 20 yıl vadeli konut satışlarını da değerlendirdi ve "Vatandaş 10 yıl vadeyi seçiyor kimse borçlu ölmek istemiyor" diye konuştu.

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin'in haberine göre Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) Başkanı Aziz Torun, gayrimenkul sektörüne yönelik son mevzuat değişikliklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Böyle bir dönemde yabancılar koşa koşa gayrimenkul almaya gelmez.

1 milyon dolarlık konut alan yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı tanınması önemli. Ancak bu oran, gelişmiş ülkelerde, bizim sunduğumuz rakamın altında. Bu miktarın aşağı çekilmesi, hatta oranların bölge bölge değişmesi sektörümüze ivme kazandırır” dedi.

GYODER'in 2013-2017 yılları arasında başkanlığını yürüten Aziz Torun dün medya mensuplarıyla bir araya gelerek, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. “Yabancı yatırımcıya yılda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirmemiz, başarı olarak kabul edilemez” diyen Torun, şöyle konuştu: “Bizim sadece Katar ile ilişkilerimizi geliştirerek bu rakamları aşma potansiyelimiz var. Vatandaşlık hakkının yanı sıra başka teşvikler de devreye girebilir.”

BORÇLU ÖLMEK İSTEMEYİZ

Kampanyaların konut pazarını canlandırdığını belirten Aziz Torun, “Bir ayda 2 bin konut ile 279 ofis satıldı. Yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira ciro elde edildi. Sonuçlar konut satışında faiz oranının ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi. İlk kez 20 yıl vadeli konut satışı başlasa da vatandaş 10 yıla kadar olan vadeyi seçti. Kimse borçlu ölmek istemiyor” dedi

Sözcü
225
-
Akın Öztürk'ün emir subayı beraat ettiAkın Öztürk'ün emir subayı beraat etti
Topbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçtiTopbaş, Erdoğan'ın uyarısından sonra harekete geçti
Deste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandıDeste deste parayla fotoğraf çektirmişti, tutuklandı
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
Kayahan mezarında artık rahat edecekKayahan mezarında artık rahat edecek
Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS