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20 YILLIK RAYLI SİSTEM HAYALİ GERÇEK OLUYOR

20 yıllık raylı sistem hayali gerçek oluyor

Diyarbakırlıların 20 yıldır hayallerini süsleyen 14 kilometrelik raylı sistem için düğmeye basıldı.

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Diyarbakır’da HDP’li belediyelerin 20 yıldır gerçekleştiremediği hafif raylı sistem projesini kayyumlar yapıyor. Vali yardımcısı Cumali Atilla’nın çabalarıyla hayata geçecek 14 kilometrelik raylı sistemle kentin trafiği önemli ölçüde rahatlayacak

Diyarbakır'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Gültan Kışanak'ın vaat ettiği ancak bir türlü hayata geçiremediği hafif raylı sistem projesi nihayet kente kazandırılıyor. Yirmi yıldır kenti yöneten HDP'li belediyelerin yapamadığı, her seçimde vatandaşın önüne seçim vaadi olarak konulan hafif raylı sistem, kayyum tarafından iki ayda çözüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan vali yardımcısı Cumali Atilla'nın yoğun çabaları sonucu kent merkezinde nüfusunun 1.5 milyona yaklaştığı Diyarbakır'a hafif raylı sistem yapılıyor. İlk etabı 14 kilometre olması planlanan raylı sistem projesi Başbakanlık tarafında da onaylandı.

18 DURAKTAN OLUŞACAK
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın girişimleri sonucu, şehir trafiğini rahatlatacak raylı tramvay sistemiyle şehrin trafiğinde önemli bir rahatlama olacak. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayıp, Kayapınar ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son bulacak. Aynı anda 30 vagonun çalışacağı raylı sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazır bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için rayların çevresine özel izolasyon yapılacak. Raylı sistemin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Raylı sistem iki etaplı yapılacak" dedi.
 
EKİNCİLER CADDESİ TRAFİĞE KAPATILIYOR
 
Diyarbakır ulaşım ana planı projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nin araç trafiğine kapatılıp, sadece raylı sistemin olacağını kaydeden Atilla, "Yine ulaşım ana planı kapsamında Ekinciler Caddesi'ni yayalaştırma projemiz var. Bu caddeden Sadece tramvay geçecek. Ekinciler Caddesi'ndeki bölgeyi araç trafiğinden arındıracağız" dedi.
 
İKİ ETAPLI YAPILACAK
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Birinci etap, 14 kilometre uzunluğunda raylı sistem, Dağkapı'dan başlayıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşacak. 2. etap ise, Diclekent kavşağından, 500 evler istikâmetine kadar gidecek. Söz konusu ulaşım ana planı kapsamında, kent merkezindeki otopark, trafik sorunu gibi uzun vadeli projeler içeriyor. Raylı sistem, kentin trafik sorununu da önemli oranda rahatlatıyor" dedi.

Sabah
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