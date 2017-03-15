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2010 YILINDA KURULMUŞTU... DEVLET HEPSİNİ KAPATTI

2010 yılında kurulmuştu... Devlet hepsini kapattı

Türkiye'de 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren sektörel tanıtım grupları kapatıldı.

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Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde, "11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

Tanıtım gruplarının kapatılmasına ilişkin karar yaklaşık üç hafta önce Meclis'te kabul edilen yasa ile alınmıştı. Türkiye'de son 7 yılda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde yer alan 15 sektörel tanıtım grubu kuruldu. Tanıtım gruplarının amacı ilgili tebliğde şöyle tanımlanmıştı:

"Yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek ve yürütmek."

TİM bünyesinde yer alan sektörel tanıtım grupları şöyleydi:

- Kanatlı Tanıtım Grubu

- Deri Tanıtım Grubu

- Makine Tanıtım Grubu

- Kuru Meyve Tanıtım Grubu

- Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu

- Seramik Tanıtım Grubu

- Süs Bitkileri Tanıtım Grubu

- Un ve Unlu Mamüller Tanıtım Grubu

- Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi

- Su Ürünleri Tanıtım Grubu

- Narenciye Tanıtım Grubu

- Fındık Tanıtım Grubu

- Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu

- Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu

- Kozmetik Tanıtım Grubu

TEK BİR TANITIM GRUBU GELİYOR

Sektörel tanıtım gruplarının yerine her sektörü kapsayan Türkiye Tanıtım Grubu’nun kurulması bekleniyor. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada yeni dönemde tek bir tanıtım grubu olacağını belirtmiş ancak esasların henüz netleşmediğini ifade etmişti.

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