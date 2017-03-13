2016 Aon Best Employers Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu sene 10. kez gerçekleştirilen ve 170 şirketten 210 bin çalışanın katıldığı araştırmada, global kriterlere uyan 15 şirket “En İyi İşyeri” unvanını alırken, 4 şirket ise “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” nün sahibi oldu. Araştırma sonuçları ise Türkiye’de çalışan bağlılığının yükseldiğini gözler önüne seriyor.

Türkiye’de 3 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren ve en az 50 çalışanı bulunan şirketlerin katılımı ile yapılan araştırmada şirketler; Çalışan Bağlılığı, Liderlik, İşveren Markası ve Performans Kültürü endeks değerlerine göre değerlendirildi. Araştırmaya katılan 170 şirketten global kriterlere uyan 15 şirket, “En İyi İşyeri” (Aon Best Employer) unvanını aldı. En İyi İşyeri” unvanının yanı sıra çalışan bağlılığı konusunda istikrarlı gelişim gösteren 4 şirket ise Aon Hewitt’ ten “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” aldı.

İşte Türkiye’nin “En İyi İşyeri” ve “Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü” nün Sahibi Şirketler;

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI BAŞARI ÖDÜLLERİ

Denizbank

Garanti Bankası

Migros

Türkiye İş Bankası

EN İYİ İŞYERİ ÖDÜLLERİ

Doğuş Otomotiv

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama

Eczacıbaşı Profesyonel

Garanti Yatırım

Kalekim

Marriott International

Montero Gıda

Novartis

Novo Nordisk

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ)

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış (YEPAŞ)

Yüce Auto – Škoda

Yves Rocher Türkiye

Çalışan Bağlılığı Yüzde 52

Veriye dayalı danışmanlık hizmeti veren Aon Hewitt’in bu sene yaptığı bağlılık araştırmalarının sonuçları dikkat çekici. Türkiye geneli çalışan bağlılığına bakıldığında 2016 yılında bağlılık 2 puan artış göstererek yüzde 50’den 52’ye çıkarken, bu oran en iyi işyerlerinde yüzde 76 olarak gözlemleniyor. Tüm Türkiye’de 210 bin çalışan verisinin analizini yorumlayan Aon Hewitt Türkiye Kurucu Ortağı Cengiz Gürleyik, geçtiğimiz yıl çalışan bağlılığında gözlemlenen artışın beyaz yakaya oranla mavi yakada daha fazla olmasına dikkat çekiyor. Gürleyik, “Şirketler artık her kademeye yönelik çalışmalar yapıyor. Bu da mavi yakada gözlemlenen bağlılık artışını destekliyor. Örnek vermek gerekirse; Türkiye’nin önemli gruplarından biri, aldığı geri bildirimler sonrasında “mavi yaka” terimini ortadan kaldırmak için mavi yakaya “saha çalışanı”, beyaz yakaya ise “ofis çalışanı” demeye başladı. Sadece bu söylem farklılığı bile bağlılıkta önemli rol üstleniyor. Kadın-erkek çalışanların oranlarına baktığımızda ise; erkeklerin bağlılık oranı, kadınların bağlılığından daha fazla olsa da bu sene kadınların bağlılık oranı artışı erkeklere göre bir puan daha fazla. Bunun dışında çalışan bağlılığı; kuşaklar, iş fonksiyonları, pozisyon/kademe vb. demografikler üzerinden incelendiğinde her alanda topyekün bir artış gözlemliyoruz.” dedi.

En çok artış “KAL” davranışında

Bağlı çalışanların temelde “Konuş”, “Kal” ve “Kalkındır” olarak isimlendirilen 3 davranışı sergilediğini belirten Gürleyik, 2016 araştırmasında çalışanların en çok “Kal” davranışında artış gösterdiğini vurguluyor. Gürleyik, “Bağlı çalışanlar; şirketi ile ilgili içeride ve dışarıda olumlu konuşur ve şirketini tavsiye eder, şirketinde kalma kararlılığına sahiptir ve takımın bir parçası gibi hisseder, kendilerinden beklenenin fazlasını verme konusunda içlerinden gelen bir motivasyona sahiptirler ve teşvik edildiklerini hissederler.Özellikle moralin düştüğü ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı coğrafi bölgelerde çalışanların şirketlerine daha çok tutunduklarını ve KAL davranışını daha çok gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu yorumu, verilerimizin analizi ve çalıştığımız şirketlerden aldığımız geri bildirimler üzerinden yapıyoruz. Bu yılki bağlılık verilerinde; Konuş, Kal ve Kalkındır davranışlarından en çok artışın “Kal” davranışında olduğunu görüyoruz. Bu da yorumumuzu destekliyor.” açıklamasında bulunuyor.

BT’de çalışan bağlılığı düşüşte

Aon Hewitt’in çalışan bağlılığı araştırmalarında yaptığı demografik analizlere bakıldığında, 2016 yılında Bilgi Teknolojileri bölümünde çalışanların bağlılığı geçen seneye göre düşüş sergilerken; AR-GE, İK, Finans, Satın Alma ve Üretim bölümleri ise artışını sürdürüyor.