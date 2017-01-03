2016 enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, enflasyon TÜFE'de geçen yıl yüzde 8,53 oldu. ÜFE'de yıllık bazda artış yüzde 9,94 oldu. Aralıkta TÜFE yüzde 1,64 arttı. TÜFE'de aralıkta yüzde 0,93 artış bekleniyordu. Yurtiçi ÜFE aynı ayda yüzde 2,98 artış kaydetti.



Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, son 6 aylık enflasyondaki artış yüzde 5’in altında kaldığı için memur ve memur emeklileri enflasyon farkı zammı alamayacak.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN

Tüketici fiyatları bazında aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 60,01 ile patlıcan, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 16,64 ile portakalda görüldü.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ARTTI

AA Finans'ın enflasyon verisine ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,99 olarak hesaplandı. Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 7 artış göstermişti.

Aylık en yüksek artış yüzde7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde3,29, ulaştırmada yüzde1,97, eğlence ve kültürde yüzde1,42 ve ev eşyasında yüzde1,28 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde0,14 ile haberleşme oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde12,36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde11,08, sağlık yüzde9,73, eğitim yüzde9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde2,38 ile TRC2’de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde10,09 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde9,31 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2016’da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.