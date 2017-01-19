2016 tarihin en sıcak yılı oldu

Bilim adamları, 2016'yı son 136 senenin karada ve denizde en sıcak yılı ilan ederken, dünyada son üç senedir peş peşe sıcaklık rekorları kırıldığı belirtildi. Sıcaklık kayıtları 1880 yılından beri alınıyor.

Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile hazırladığı rapora dayandırılarak yapılan açıklamada, 2016 yılı 1880'den bu yana tarihin karada ve denizde en sıcak senesi olarak kayda geçti.

Raporda, 2016'nın tarihin en sıcak yılı olarak kayda geçtiği, sıcaklığın 2015'e göre 0.07 santigrat derece artarak rekor kırıldığı belirtilirken, 2014'ten bu yana her yıl art arda sıcaklık rekorları kırıldığı bildirildi.

Bu arada 2016'da küresel yüzey sıcaklıkları ortalaması, tüm 20'inci yüzyıl ortalamasının yaklaşık 1 santigrat derece üzerine çıktığı kaydedildi.

NASA'ya bağlı New York'taki Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Gavin Schmidt de son yıllardaki sıcaklık artışının, okyanuslardaki büyük ısınmaya bağlı olarak gerçekleştiğini belirtti.

Son üç yılda kaydedilen sıcaklık rekorlarıyla ilgili olarak da Schmidt, "Her yıl yeni bir rekor kırılmasını beklemiyoruz fakat sera gazı salınımının artışına bağlı uzun vadeli ısınma eğilimi olduğunu gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.