2017 gelir vergisi oranları belli oldu

Gelecek takvim yılı içinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden;
- 13,000 TL'ye kadar olanlardan yüzde 15,
- 30,000 TL'nin 13,000 TL'si için 1,950 TL fazlasından yüzde 20,
- 70,000 TL'nin 30,000 TL'si için 5,350 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL'nin 30,000 TL'si için 5,350 TL) fazlasından yüzde 27,
- 70,000 TL'den fazlasının 70,000 TL'si için 16,150 TL, (ücret gelirlerinde 110,000 TL'den fazlasının 110,000 TL'si için 26,950 TL) fazlasından yüzde 35 gelir vergisi tahsil edilecek.
MENKUL SERMAYE BEYANINDA İNDİRİM ORANI
Tebliğle ayrıca, 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 3.83, bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranının da yüzde 10.03 olduğu hatırlatılarak, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranının yüzde 38.19 olacağı kaydedildi.
Bu kapsamda, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan, her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları bu indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecek.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmıyor.
İstanbul'da Reikili tedavi rezaleti
Dilara Gönder evlendi
FETÖ 7 milyon gişe yapmış !
Çağlar Çorumlu kalp krizi geçirdi
Emniyet'te ''UBER'' alarmı: 2.500 TL cezası var...
Sosyal medyayı karıştıran ''Atatürk'' fotoğrafı
MTV 2017 yılında ne kadar olacak ? Belli oldu
''AK Parti içinde FETÖ’ye bulaşmayan tek kişi benim''
Sağlıklı bir yıl için 10 öneri
İçinizi ısıtacak besin ve içecekler
Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiler ama... Durduruldu !
Suikastçıyla ilgili skandal detay
2017 GELİR VERGİSİ ORANLARI BELLİ OLDU
Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife yeniden belirlendi.
Gelecek takvim yılı içinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden;
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS