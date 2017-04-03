2017 ilkbahar yaz saç ve makyaj trendleri

Elvan Göknel Karaçay

Haftasonu saç ve makyaj konusunda uzman olan Faruk Eldem'den bu sezonun öne çıkan detaylarını yazmasını rica ettim. Sağolsun o da beni kırmadı, tüm detayları hemen bir maille toparlayıp bana gönderdi.

Hadi Hanımlar hazırlayın kağıtları kalemleri, başlıyoruz.

Bu yıl tüm makyaj ezberlerini siliyoruz. Yılın makyaj trendine damgayı vuran ürün ise allıklar oldu.

80'lerin esintileri, sağlıklı ciltler, cesur ve renkli gözler. 80'lere dönünce haliyle renkli göz farlarına geri dönüyoruz. Pastel renkler olmadan İlkbahar ve Yaz makyajı düşünülemez bile.

İlkbahar - Yaz Kreasyonunda sağlıklı, ışıldayan ciltler ön planda. Doğallığın gücüne inanın. Cildin nefes almasını sağlayan doğal makyajlar, cildin sağlığıyla kusursuz uyumu sağlıyor.

Gökkuşağı Renkleri gittikçe daha sık görmeye başladığımız renkli saç hareketi, bu sezon tabiri caizse patlama yapacak. Küçük bir detay olarak başlayan bu heyecan, bu yaz en eğlenceli hale dönüşecek. Yarı-kalıcı renkli boyalarla tanışmadıysanız, bu yaz tanışmanın tam vakti.

Sezona damgasını punk platin, sahil dalgaları ve androjen kesimler vuracak. Radikal saç kesimleri ön planda olacak.

Islak saç trendi, sezonun güzellik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Modern ense topuzları ile yeni sezonda çok sık karşılaşacağız. Minimal, asil topuzlar, sezonun birincisi olmaya aday.

İşte sizler için Faruk Eldem'den sezon tüyoları kısaca böyle.

Androjen kesim dikkatimi çekti ve ufacık bir araştırma yaptım;

Temel özelliği uyandırdığı asimetrik ve karmaşık hisler. Erkeksi kesimlere sahip saçlar, kadınlarda güçlü bir görünüm sağlıyor. Önden başlayan yay şeklindeki kesimler, bir tarafı çok kısa bir tarafı uzun saçlar bu tarza uygun. (Alıntı)

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Fİ DİZİSİ...

Yazar Azra Kohen'in üçlemesi Fi, Çi, Pi serisinden Fi dizi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Senaryosunu yazan isim ise Nükhet Bıçakçı. Yönetmen koltuğundaysa hepimizin yakından tanıdığı bir isim Mert Baykal oturuyor.

Size şu kadarını söyleyeyim tek kelimeyle müthiş bir dizi. Önemli bir detayı eklemem lazım diziyi sadece internet üzerinden izleyebiliyorsunuz.

Oyuncuları (Ozan Güven -Serenay Sarıkaya -Mehmet Günsür - Berrak Tüzünataç - Büşra Develi)

çekimleri, müzikleri, mekanları olay diyorum. Sansürsüz ve oldukça kaliteli. Vakit bulur bulmaz izleyin derim.

Sarıkaya bir dansçıyı canlandırıyor. Dans ederken kirpiğinizi dahi oynatamıyorsunuz. Can Manay yani Ozan Güven, yok yok daha fazla detay vermeyeyim de tadı kaçmasın.

Geçtiğimiz Cuma akşamı ilk üç bölüm art arda yayınlandı. Gerçekten nefessiz izledik. Şimdi heyecanla yeni bölümleri bekliyoruz.

Dizide emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ellerinize, yüreğinize sağlık.

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GÜDÜK NECMİ...

Çocukluğumuzun güzel insanları birer birer ayrılıyor aramızdan. Yetmişli yıllarda çekilen filmler hafızalarımızda hala taptaze duruyor. O filmlerle büyüdü bir nesil.

Halit Akçatepe deyince ilk anda aklıma gelen bir kaç filmi;

Hababam Sınıfı serisi

Sev Kardeşim

Süt Kardeşler

Mavi Boncuk

Bizim Aile

Tatlı Dillim

Ve daha nice filmler. Bugün hepimiz o filmlerin şarkılarını, bıkmadan usanmadan dinliyoruz.

Akçatepe'nin çocuk masumiyeti ile sıcacık bakışlarını, içten gülüşünü hiç unutmayacağım.

Gittiği yerde yeni filmler çekecek kadar çoğaldılar. Bizden selam olsun gidenlere.

Sizler İyi ki hayatımıza bir yerlerde dokunmuşsunuz,

iyi ki, iyi ki ...

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Sevgili Evren, sağlıklı, bereketli, mutluluktan ayaklarımızın yerden kesileceği, farkındalık kapılarının sonuna kadar açık olacağı, karamsarlıktan uzak duracağımız, keşke kelimesinin yanından dahi geçmeyeceğimiz, geçtiğimiz haftadan daha güzel bir hafta olsun hepimize pls.

Perşembe gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

P.S: Lütfen Referandumda 'oy' verin. Bu ayın 16'sına kadar önemli hatırlatmayı köşemde bulacaksınız.

elvankaracay@gmail.com