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2017 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

2017 KPSS başvuruları başladı

2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) başvuruları bugün itibariyle başladı

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Binlerce kişinin yakından takip ettiği KPSS sınavı için başvurular başladı. 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) başvuruları 13-13 Mart arası https://ais.osym.gov.tr/ sitesi üzerinden yapılabilecek.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Kamu Personeli Seçme Sınav başvuru tarihi 13-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesinde başvurular kabul edilecek. Bu tarihler arasında başvuru yapmayanlar 2017 KPSS sınavına katılmaya hak kazanamayacak.
 
2017 KPSS SINAVI
 
Memur adaylarının girdiği ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2017 KPSS Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 16 Haziran Cuma günü açıklanacak.
 

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