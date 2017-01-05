2017 yılında kamuya kaç personel alınacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Kamuya kaç personel alınacak?' sorusuna cevap aranıyor.



Çalışma ve Sosyale Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2017 yılında kamuya alınacak personel hakkında değerlendirmelerde bulundu.

60 BİN MEMUR ALINACAK

Bakan Müezzinoğlu bu yıl kamuya 60 bin yeni alım yapılacağını ve alımların çoğunluğunun Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na olacağını söyledi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL?

Mehmet Müezzinoğlu, “Memur maaşı katsayılarında yüzde 3’lük zamdan sonra en düşük memur maaşı ise 2 bin 601 TL oldu” dedi.



SURİYELİ ÇALIŞAN SAYISI

Bakan Müezzinoğu, Suriyeli çalışan sayısının ise 11 bin civarında olduğu bilgisini verdi.