2017 yılında vergilere zam var mı ?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Ağbal, 2017'de hiçbir şekilde vergi artışı planı olmadığını açıkladı.

Maliye Bakanı, "Bu yıl hiçbir vergi artışı olmaması 2017 enflasyonunda hedefte kalınmasında önemli baz etkisi meydana getirecek" dedi.



Ağbal, kamu maliyesinin 2016 yılında gerek harcama gerek gelir tarafında alınan kararlar çerçevesinde büyümeye büyük katkı verdiğini belirterek, "Büyümenin 2 puanı doğrudan kamudan gelecek" diye konuştu.

"FETÖ'NÜN 4 BİN 344 KURUMU KAPATILDI"



Ağbal, 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye ait el konulan şirketlerle ilgili Maliye Bakanlığı'nın kapsamlı bir çalışma yaptığını kaydetti. Ağbal, 2 bin 338 gerçek ve tüzel kişiye ait 4 bin 344 kurumun kapatıldığını açıkladı.

"89 MİLYON LİRALIK KAYNAK TRANSFERİNİ DURDUKDUK"

Maliye Bakanı, FETÖ mensuplarının bankalardaki varlıklarını 15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçırmak istediklerini, şu ana kadar 89 milyon liralık kaynak transferini durdurduklarını kaydetti.