2017'de kim ne kadar tazminat alacak ?

Kıdem tazminatı işçinin sigortası niteliğinde. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. 2017 için tavan 4426 lira. Bugünkü hesapla ne kadar kıdem tazminatı alabilirsiniz? İşte en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ama bazı istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. İşte kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...

EMEKLİLİK GELDİYSE



Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; emekli olmak için işten çıkanlar da kıdem tazminatı alır, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleriyle işçinin istifası durumunda işçiye tazminat ödenir. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır. 8 Eylül 1999'dan önce işe girip 15 gün ve 3600 gün şartını yerine getirenler SGK'dan onay yazısı aldıktan sonra işten ayrılınca kıdem tazminatına hak kazanır.



DENEME SÜRESİ KIDEME DAHİL EDİLİR Mİ?



Bir yıllık sürenin hesabında deneme süresi de dikkate alınır. Sigortasız çalışılan bir dönem varsa, bu dönem bile kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır.

Nasıl hesaplanır?



Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadardır. Brüt ücret hesaplanırken yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de brüt ücrete dahil edilir ve bu ücret üzerinden tazminat hesaplanır.



10 YILLIK ZAMANAŞIMI

Tavanı var mı?



Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Bu rakam, 2017 yılı için 4426 lira. İşçinin brüt ücreti 5000 lira olsa yıllık alabileceği en yüksek tazminat 4426 lirayı aşamaz.



Taksitle ödenebilir mi?



İşçi ve işveren anlaşırsa taksitle de ödenebilir. Bu durumda işçi taksit için vade farkı isteyebilir. İşveren işçiyi taksitle ödemeye zorlar ve işçi bunu kabul etmezse dava açıp tazminatı tek seferde alabilirsiniz.



KESİNTİ YOK



Tazminat istemek için zamanaşımı var mı?



Evet var. Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldır. İşçi 10 yıl içerisinde dava açarak kıdem tazminatını işverenden isteyebilir. Süre, iş sözleşmesinin sonlandığı tarihte başlar.



Tazminattan hangi kesintiler yapılabilir?



Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değil. Sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesilir.



Haciz konulabilir mi?



Evet. İşçinin borçları için kıdem tazminatının tamamına haciz konulabilir.