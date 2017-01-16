CANLI MAÇOSMANLISPOR - BEŞİKTAŞ / MÜTHİŞ MÜCADELE

2017'DE KİM NE KADAR TAZMİNAT ALACAK ?

2017'de kim ne kadar tazminat alacak ?

Kıdem tazminatıyla ilgili en çok merak edilen sorular ve cevapları...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kıdem tazminatı işçinin sigortası niteliğinde. Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir iş yerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. 2017 için tavan 4426 lira. Bugünkü hesapla ne kadar kıdem tazminatı alabilirsiniz? İşte en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ama bazı istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. İşte kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...

EMEKLİLİK GELDİYSE 
 
Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; emekli olmak için işten çıkanlar da kıdem tazminatı alır, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleriyle işçinin istifası durumunda işçiye tazminat ödenir. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır. 8 Eylül 1999'dan önce işe girip 15 gün ve 3600 gün şartını yerine getirenler SGK'dan onay yazısı aldıktan sonra işten ayrılınca kıdem tazminatına hak kazanır. 
 
DENEME SÜRESİ KIDEME DAHİL EDİLİR Mİ? 
 
Bir yıllık sürenin hesabında deneme süresi de dikkate alınır. Sigortasız çalışılan bir dönem varsa, bu dönem bile kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır.

Nasıl hesaplanır? 
 
Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadardır. Brüt ücret hesaplanırken yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de brüt ücrete dahil edilir ve bu ücret üzerinden tazminat hesaplanır. 
 
10 YILLIK ZAMANAŞIMI 

Tavanı var mı? 
 
Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanını aşamaz.  Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Bu rakam, 2017 yılı için 4426 lira. İşçinin brüt ücreti 5000 lira olsa yıllık alabileceği en yüksek tazminat 4426 lirayı aşamaz. 
 
Taksitle ödenebilir mi? 
 
İşçi ve işveren anlaşırsa taksitle de ödenebilir. Bu durumda işçi taksit için vade farkı isteyebilir. İşveren işçiyi taksitle ödemeye zorlar ve işçi bunu kabul etmezse dava açıp tazminatı tek seferde alabilirsiniz. 
 
KESİNTİ YOK 
 
Tazminat istemek için zamanaşımı var mı? 
 
Evet var. Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldır. İşçi 10 yıl içerisinde dava açarak kıdem tazminatını işverenden isteyebilir. Süre, iş sözleşmesinin sonlandığı tarihte başlar. 
 
Tazminattan hangi kesintiler yapılabilir? 
 
Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değil. Sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesilir. 
 
Haciz konulabilir mi? 
 
Evet. İşçinin borçları için kıdem tazminatının tamamına haciz konulabilir.

Posta
634
Osmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 liraOsmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira
Bozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklamaBozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklama
1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor
Yıldırım'ın teklifine Bahçeli'den hayırYıldırım'ın teklifine Bahçeli'den hayır
4 gündür aranıyordu, bu halde ölü bulundu !4 gündür aranıyordu, bu halde ölü bulundu !
Alında bot izi çıkartan polis dayağına Yargıtay ayarıAlında bot izi çıkartan polis dayağına Yargıtay ayarı
3 hilalli Osmanlı sancağını yasakladılar3 hilalli Osmanlı sancağını yasakladılar
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Rahip Santoro'yu hatırladınız mı ?Rahip Santoro'yu hatırladınız mı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS