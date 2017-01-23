2017'nin saç modelleri

Bu sezon da saçlarınızla modayı yakalamak için değişik yollar var. Siz de saçlarınızda bir değişiklik yapmak için bu en son trendlere göz atabilirsiniz.

Önce Renk

Özellikle esmer kadınlara yakışan kuzguni siyah rengi bu sezon oldukça popülerdir. Adriana Lima'dan Rihanna'ya pek çok ünlü bu rengi saçlarında taşıyorlar. Aslında bir kış rengi olan kuzguni siyah, sonbahar döneminde de popülaritesini oldukça arttırdı.

Platin ve küllü sarının karışımı olarak adlandırabileceğimiz krem sarı saç rengi de bu sezon oldukça popüler. Sonbahar ve kışa oldukça yakışan bu rengi denemeniz için örneklere bakmanız yeterlidir. Özellikle de açık ve buğday tenli bayanlara yakışacak olan bu saç rengi sezonun trendlerindendir.

Saç dipleri koyu ve uçları gittikçe açılan tarzda renkler de oldukça moda. Dağınık ve özgün bir havası olan bu renk seçimiyle de trend yaratabilirsiniz. Eğer saçlarınız koyu renkteyse ve siz doğal renginizden vazgeçmeden saç renginizde bir değişiklik yapmak isterseniz bal rengi gölgeler de bu sezonun modası.

Trend Model Lob Saç Modeli

Lob yani çene hizasından biraz daha uzun, önleri arka kısımlarına göre daha uzun bırakılarak kesilen saç modelleri bu sezon birçok ünlünün tercihi arasındadır. Oldukça hacimli duran, omuz hizasından katlı olarak kesilen bu model kendine Taylor Swift, Kylie Jenner, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimlerin saçlarında da yer buluyor. Uçlarında karışık kesim yöntemiyle oluşturulan uzunlu kısalı tutamlar bulunan bu saç modelini kalın ve düzensiz görünümlü maşalarla, deniz tuzu spreyleri ve saç köpükleriyle şekillendirebilmeniz mümkün.

Tabi ki uzun saçlar da moda ancak saç stilistleri tarafından verilen önerilere göre çok uzun saçlar demode bir görüntü yaratıyor. Modernliği yakalamak adına omuzlardan en fazla bir karış daha uzun olabilecek saçlar tavsiye ediliyor. Kahküller de bu sezon oldukça popüler. Kahküllü saçlar daha çok kıvırcık saça sahip kişiler arasında popüler. Oldukça şık ve feminen bir görünüm yaratan kahküllü kıvırcık saçlar trendi yakalamak için denemeniz gerekenler arasındadır.

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