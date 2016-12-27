2017'YE 5 KALA ÇOK KRİTİK KREDİ KARTI UYARISI

2017'ye 5 kala çok kritik kredi kartı uyarısı

Yeni yıla girerken vatandaşlardan inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına dikkat etmeleri ve alışveriş çılgınlığından uzak durmaları istendi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni yıla girerken özellikle alışveriş merkezlerinin çeşitli kampanyalar düzenlediğine işaret ederek, inandırıcı olmayan indirim kampanyalarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların promosyonlardan faydalanmak amacıyla pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığına dikkati çeken Palandöken, "Alışveriş çılgınlığından uzak durun, kredi kartlarınızı yeni yıla girerken şişirmeyin. 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava sloganlarına kanmayın, ihtiyacınız kadarını alın. İndirim yapılacaksa 1 tanesini 3'te 1'i fiyatına satsınlar ki israf olmasın. Bu tür aldatıcı satış stratejileri tüketicinin güvenini azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ödenemeyen bireysel kredi kartı borçlarının üzücü bir tablo ortaya çıkardığına işaret ederek, ekim ayı verilerine göre 2 milyonun üzerinde kişinin kredi kartı borcu bulunduğunu bildirdi.

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