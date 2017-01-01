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2017’YE EVLİLİK TEKLİFİYLE GİRDİ

2017’ye evlilik teklifiyle girdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir genç, yeni yıla girerken kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir genç, yeni yıla girerken kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

2016'nın son saniyelerinde Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Keşanlılar, kar ve soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıl coşkusunu dışarıda kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarda en dikkat çeken ise tam 00.00'da kız arkadaşı Cemile Gezgin'e yüzük ve çiçekle evlilik teklifinde bulunan Mustafa Serin oldu. Yeni yılı kutlamak üzere Cumhuriyet Meydanı'na erkek arkadaşı Mustafa Serin ile birlikte gelen Cemile Gezgin, her şeyden habersiz geri sayıma başlarken, erkek arkadaşı Mustafa Serin'in bir anda önünde diz çökmesiyle şaşkına uğradı.

Elinde yüzük ile birlikte kız arkadaşının önünde diz çöken Serin, "Benimle bir ömür mutluluğa var mısın? Benimle evlenir misin" diye sordu. Erkek arkadaşının bu sorusu karşılığında neye uğradığını şaşıran Cemile Gezgin, uzun süre bu sürprizin şokunu atlatamadı. Daha sonra ise kız arkadaşından "Evet" cevabını alan Mustafa Serin, kız arkadaşına sarılarak evlilik teklifinin kabulünü kutladı.

Mustafa Serin, "Yeni yıla böyle bir sürprizle girmek istedik. Yeni yıl inşallah bize mutluluk, sevgi ve huzur getirir. Ben sevdiğimi buldum. Allah inşallah herkese sevdiğini buldurur. Ben evet cevabını aldım ama kız arkadaşım hala şaşkın. İnşallah bir ömür boyu mutlu oluruz" dedi.

Erkek arkadaşının böyle bir teklifte bulunacağını beklemediğini söyleyen Cemile Gezgin ise, "Asla beklemiyordum. Şuan çok şaşkınım. Bir şey diyemiyorum. İnanamıyorum" dedi.

Genç çift daha sonra meydandaki vatandaşların tebriklerini kabul ederken, yapılan havai fişek gösterisini izledi.

İHA
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