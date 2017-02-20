208 milyon adet 1 kuruş nerede ?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2017 Ocak ayı itibariyle 208 milyon adet 1 kuruşun piyasaya sürüldüğünü ancak çoğu işletmenin nakit yapılan alışverişlerde para üstü vermeyerek haksız kazanç sağladığını belirtti. Piyasadaki 1 kuruşların değeri 2 milyon 86 bin TL ederken bu durum devletin vergi kaybına neden oluyor.

Nakit yapılan alışverişlerde para üstü verilmeyerek haksız kazanç sağlandığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Etiketlerde gözüken kuruşlu fiyatlar, kasada yukarı yönlü eğilim ile yuvarlanıyor. 2017 Ocak ayı itibariyle piyasaya sürülmüş olan 208 milyon 694 bin 550 adet 1 kuruş ve 1 milyar 447 milyon 864 bin 750 adet 5 kuruş bulunmaktadır. Perakende işletmelerin bir çoğunda alışverişlerde para üstü olarak kuruşlar verilmemektedir. Her alışverişte vatandaşın 1 kuruşu ile büyük bir kazanç oluşmaktadır. Vatandaşımız bilinçli olmalı ve kuruşunu ısrarla istemelidir. Çünkü vatandaşın kuruş para üstünü almaktaki ısrarı karşısında işyerleri de kasalarında kuruş bulundurmaya başlayacaktır” dedi.



‘KAMU SPOTU HAZIRLANMALI’

Tüm alışverişlerinde vatandaşa hakkını aramakta ısrarcı olması gerektiğinin altını çizen Genel Başkan Palandöken, “Haksız rekabet yapan ve haksız kazanç sağlayan işyerleri ile ilgili kamu spotu hazırlanarak halkın her alışverişinde kuruşlu para üstünü istemesi gerekmektedir. Ayrıca etikette düşük fiyat gösterip para üstü vermeyen işyerlerinin uyguladıkları satış politikalarının adil olmadığı ve piyasadaki kuruşların kullanılması gerekliliğini vurgulayan içerikler ile kamu spotları hazırlanarak bütün televizyonlarda yayınlanmalıdır. Çünkü kuruşlarımızı bırakacak kadar zengin değiliz. En önemlisi damlaya damla göl olur atasözünü unutmamalıyız” diye konuştu.



‘PARA ÜSTÜNDEN VERGİSİZ KAZANÇ ELDE EDİLİYOR’

Nakit parayla alışveriş yapan müşterilerden kalan 1 kuruşların toplamda milyonlarca liralık kazanca dönüşebildiğini vurgulayan Palandöken, “Para üstü olarak kalan kuruşlar kayda girmediği için tüm mağaza ve şubelerden yılda milyonlarca liralık vergisiz kazanç elde ediliyor. Sonuçta vatandaşın önemsemediği kuruşlar yıl sonunda büyük bir kazanca dönüşüyor” şeklinde konuştu.