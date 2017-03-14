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21 ASKER FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

21 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik operasyonda 21 asker gözaltına alındı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 21 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen 3 askerin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; 21 asker hakkında gözaltı kararı uygulanmış olup, 3 asker hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir."

DHA
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