21 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 21 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı kararı verilen 3 askerin arandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yönelik soruşturma kapsamında; 21 asker hakkında gözaltı kararı uygulanmış olup, 3 asker hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemleri devam etmektedir."