21 İL BÜYÜKŞEHİR OLUYOR

21 il büyükşehir oluyor

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "büyükşehir sayısının artırılması" önerisi için kolları sıvadı.

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İçişleri Bakanlığı'nın ‘2017 Yılı Performans Programı'nda büyükşehir sayısının artırılması için yapılacak çalışmalar belirlendi. Bakanlık 2017'de, “Yeni büyükşehir belediye modelinin takibi ve uygulanabilirliğini sağlamaya yönelik çalışma yapmayı” hedef olarak belirledi. Büyükşehir sayısının 30'dan 51'e çıkarılması için 700 bin nüfus ile Büyükşehir olma kriterinin 400 bine düşürülmesi planlanıyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre; bu durumda Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Kütahya, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman ve Osmaniye gibi 500 binin üzerinde nüfusu olan illerin yanı sıra nüfusu 400 binin üzerinde olan ve 400 bine yaklaşmakta olan Şırnak, Giresun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Aksaray, Kastamonu, Düzce gibi iller de büyükşehir oluyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İLE BAŞLADI

Türkiye'de halen 30 Büyükşehir bulunuyor. Büyükşehir statüsü ilk olarak 1984 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir'le başladı. Bugün büyükşehir statüsündeki 30 il şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van.

Sözcü
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