22 bin kişinin önü açılacak !

Maltepe ilçesinde yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Başıbüyük Mahallesinde kentsel dönüşümün önünü açacak olan 1/5000'lik imar planları İBB Meclisinde kabul edildi. AK Parti ve CHP meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etmesini mahalle sakinleri alkışlarla karşıladı.

Maltepe'de Gülsuyu ve Gülensu planlarından sonra, yıllardır sorun haline gelen ve Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nin tamamını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Başıbüyük Mahallesinin tamamını kapsayan ve yaklaşık 22 bin kişiyi etkileyen planda emsal oranı, bir önceki plana göre artırılarak 1.75 olarak belirlendi. İBB Meclisinde yer alan AK Parti ve CHP meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmesi, meclis toplantısını takip eden mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

1/5000'lik planların İBB meclisinde kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bugün halkımız adına büyük bir sevinç yaşıyorum. Gülsuyu ve Gülensu planlarından sonra, Başıbüyük Mahallemizin planlarının geçmesinden dolayı çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın şahsında, tüm çalışma ekibine ve İBB Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Planlar, halkımıza ve Maltepemiz'e hayırlı olsun" dedi.

Oy birliğiyle kabul edilen Başıbüyük Mahallesi planı toplamda 1 milyon metrekarelik alanı kapsıyor ve bu alanda 915 bina bulunurken yaklaşık 22 bin kişi yaşıyor.