22 İLDE FETÖ OPERASYONU: 34 ASKER GÖZALTINDA

22 ilde FETÖ operasyonu: 34 asker gözaltında

Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında 4'ü subay 34 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara merkezli (22) ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4’ü subay 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26′ sının ise Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu bildirildi.

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