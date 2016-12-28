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22 İLDE FETÖ'YE BÜYÜK OPERASYON

22 ilde FETÖ'ye büyük operasyon

22 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 5'inin kara, 2'sinin deniz ve birinin hava kuvvetleri komutanlıkları, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu kaydedildi.

AA
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