22 Yahudi'ye cinsel istismar gözaltısı

İsrail polisinin, giydikleri siyah kıyafetler ve saçlarının favori kısımlarını uzatmaları ile dikkati çeken Ultra-Ortodoks Yahudilerden 22 kişiyi "cinsel suç" şüphesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün Ultra-Ortodoks (Haredi) mahallelerindeki bazı evlere önceki gece baskın yapıldığı ve 20 ila 60 yaşlarında 22 Yahudi'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin iki yıldır devam eden gizli soruşturma neticesinde yapıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu cinsel suçların işlendiği bölgedeki cemaat liderlerinin "konudan haberdar oldukları ancak bunu polisten gizledikleri" kaydedildi.

Baskın yapılan mahallelerde yaşayan Ultra-Ortodoks Yahudilerin polisi engellemeye çalıştığı ve çıkan olaylarda polis araçlarının zarar gördüğü aktarıldı.

Polisin açıklamasında gözaltı gerekçesi cinsel suçların ne olduğuna dair ayrıntı paylaşılmadı. İsrail basınında çıkan haberlerde ise söz konusu cinsel suçların "kadın ve çocuklara karşı işlendiği" bilgisine yer verildi.

Gözaltına alınanlar sorgularının ardından mahkemeye sevk edilecek.

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Haredi Yahudileri, toplumun diğer kesimleri ile en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Erkek ve kadınlar için üç yıl askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve çatışma yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor.

İsrail parlamentosunda Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şaş partileri mevcut koalisyonda yer alıyor.