23 ile büyük müjde ! Başlanıyor

Yarın gazetelerin yayın yönetmenleri ile bir araya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı'nın ayrıntılarını paylaşacak.

Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 10:00’da Ankara’da bazı gazetelerin yayın yönetmenleri ile bir araya gelecek. Ekonomi gündeminin değerlendirileceği toplantıda startı verilecek Cazibe Merkezleri Programı'nın ayrıntılarının paylaşılması bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne yatırım teşviklerinde önemli bir adım atan hükümet, 22 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile yatırımda Cazibe Merkezleri Programı dönemi başlatmıştı.



Program, 5 ayrı merkezde 23 ili kapsıyor



*Elazığ merkezinde Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl.



*Erzurum merkezinde Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt.



* Van merkezinde Van, Hakkari, muş ve Bitlis.



*Kars merkezinde Kars, Ardahan ve Iğdır.



*Diyarbakır merkezinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak.