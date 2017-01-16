23 SUBAYA FETÖ GÖZALTISI

23 subaya FETÖ gözaltısı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'nün ByLock kullanan subaylarına yönelik operasyonda 23 subayın gözaltına alındığı öğrenildi.

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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ'nün ByLockcu subaylarına yönelik yapılan operasyonda aralarında üst rütbeli subalarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
 
Star gazetesinden Muammer Başkan'ın haberine göre İzmir cumhuriyet savcısı Berkant karakaya'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler İzmir merkezli İstanbul ve Adıyaman da  sabah saatlerinde daha önceden belirlenen 27 adrese eş zamanlı olarak operasyon yaptı.
 
Aramalarla terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları belirlenen aralarında üst düzey rütbelilerinde bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin ise yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.
 

Star
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