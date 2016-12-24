25 Aralık Pazar günü (yarın) saat 11.00’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koymayla başlayacak program kapsamında, gün boyu etkinlikler düzenlenecek.
Etkinlik kapsamında aşağıdaki programlar gerçekleştirilecektir.
Programı takip etmek isteyen basın mensuplarının bilgisine sunulur.
GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN
95. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü
Programı “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri,
Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar
Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aşağıdaki program dâhilinde icra
edilecektir.
25 ARALIK 2016 PAZAR
1-ÇELENK KOYMA TÖRENİ
(15 Temmuz Demokrasi Meydanı-Saat: 11.00)
2-ŞEHİTLER ABİDESİNİ ZİYARET
(Saat: 11.20)
3-SERGİ AÇILIŞI
(Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi (eski adliye binası) Saat:11.45)
Fotoğraflarla Gaziantep’te Ticaret, Esnaf Ve Meslek Grupları
4-KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMA PROGRAMI
(Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Saat: 18.30)
-Misafirlerin kabulü-Saat 18.30
-Konuşmalar-Saat 19.00
-Ödül Töreni- Saat: 19.30
-TRT Kurtuluş Özel Programı-Saat: 20.30
-Kokteyl-Saat: 21.30