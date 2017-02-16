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25 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ !

25 kişi sobadan zehirlendi !

Adıyaman'da farklı semtlerde oturan 25 kişi sobadan zehirlendi.

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Adıyaman'ın farklı semtlerinde oturan 25 kişi sobadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 25 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki farklı semtlerde oturan ve sobalarını söndürmeden uyuyan 25 kişi, sızan gazdan zehirlendi. Yakınları ve sağlık görevlileri tarafından hastanelere götürülen 25 kişiye, oksijen tedavisi uygulanarak serum verildi. Çoğunluğu taburcu edilen 25 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA
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