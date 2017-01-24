25 polis daha FETÖ’den tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik süren operasyonlar kapsamında, geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 28 emniyet personeli hakkında karar verildi.

ByLock programını kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 4 emniyet müdürü, 2 komiser, 6 komiser yardımcısı, 1 başpolis, ve 12 polis “terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek” suçlarından tutuklandı. 1 emniyet müdürü ve 1 polis memuru adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 komiser yardımcısının mahkemesi devam ediyor.