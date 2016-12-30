25 yılla yargılanan tecavüz sanığı tahliye edildi

Diyarbakır'da, 17 yaşındaki Ş.Y.'yi kaçırıp, cinsel istismarda bulunarak hamile bıraktığı iddiasıyla, 25 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.K., mağdurun rızası ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Bağlar İlçesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ş.Y., uzun süre adet görmediği için 2013 yılında annesi tarafından hastaneye götürüldü. Muayenede 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Ş.Y., kuzeni aracılığı ile tanıştığı 30 yaşındaki A.K.'nin cinsel istismarına uğradığını söyledi. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mağdur Ş.Y., devlet koruması altına alındığı yurtta bir kız bebek doğurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K. ise, mağdurla cinsel ilişkiye girmediğini ve cinsel istismarda bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine şüpheli, mağdur ve bebekten kan örnekleri alınarak laboratuvara gönderildi. İncelemede, şüpheli ve çocuk arasında baba-çocuk, mağdur ile çocuk arasında ise anne-çocuk ilişkisi tespit edilince, A.K. tutuklandı.



SAVCI 25 YIL HAPİS İSTEDİ

Soruşturmayı 20 Temmuz 2015 günü tamamlayan savcılık, şüpheli A.K.'nin olay günü zorla araca bindirdiği genç kıza ilaçlı su içirerek bayılttığını ve götürdüğü boş bir evde tecavüz ettiğini kaydederek, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

'BENİ İLK ARAYAN OYDU'

İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık A.K.'nin yargılaması 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 14 Ocak 2016 günü yapılan ilk duruşmada ifadesi alınan A.K., mağdurun kuzeni ile arkadaş olduğunu belirterek kendini şöyle savundu:

"Telefonumu kuzeninden almış. Beni ilk arayan oydu. Olay günü mağdurun kuzeni beni arayarak Sümerpark civarına çağırdı. Gittiğimde mağdurun ailesi ile birlikte orada olduğunu gördüm. Yanlarına kadar gittim, konuşmadan ayrıldım. O günden sonra hem mağdur, hem kuzeni ile 2-3 ay telefonla konuştuk. Ben mağdur ile cinsel anlamda birlikte olmuş, ilişkiye girmiş değilim."

Mağdur Ş.Y. ise sanığın kendisini zorla arabasına bindirerek ilaçlı su içirdiğini, uyandığında tecavüze uğradığını anladığını öne sürerek cezalandırılmasını istedi.

SAVCI "RIZA İLE" DEDİ

Son duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanığın tecavüz ettiğine dair mağdurun soyut iddiası dışında delil bulunmadığını, mağdur ve sanığın arkadaş olmaları nedeniyle rıza doğrultusunda cinsel birliktelik yaşadıklarını kaydetti. Savcı, eylemin "15 yaşından büyük çocuğa karşı rızası ile cinsel ilişkiye girmek" suçunu oluşturduğunu belirterek, A.K.'ye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

4.5 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Kararını açıklayan Mahkeme, sanık A.K.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan bereatine hükmetti. Sanığı "Reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçundan, üst sınırdan ve bir kez artırım uygulayarak 4.5 yıl hapis cezasına çarptıran Mahkeme, A.K.'nin tahliyesine de karar verdi.