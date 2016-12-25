26 Aralık Karaman'da okullar tatil mi?

Kar yağışının etkisini arttırması ile birlikte 'kar tatili' haberleri art arda geldi. Karaman ve Yüksekova'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi.

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (pazartesi) için eğitime ara verildi. karaman Valiliği, okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik tahminler ve alınan veriler çerçevesinde önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edecek olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurul Kararıyla ilimiz genelindeki tüm okullarımız 26 Aralık 2016 Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personeller de aynı tarihte idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

Yüksekova'da okullara kar tatili

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle tüm okullar yarın (pazartesi) için 1 gün süreyle tatil edildi.

Yüksekova İlçesi'nde öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler, yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Yozgat, Sivas, Elazığ, Hatay ve Bolu çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile akşam ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7