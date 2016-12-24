26 ARALIK PAZARTESİ NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

26 Aralık Pazartesi Niğde'de okullar tatil mi?

Niğde'de pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı internette sıklıkla aranmaktadır.

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Yoğun kar yağışı hemen hemen tüm yurtta etkisini gösteriyor.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar yağışı nedeni ile birçok köy ile ulaşım tamamen kapandı.Yoğun kar yağışından sonra birçok illerde okullar tatil olmaya başladı.Geçtiğimiz hafta içi birçok ilde hafta içi eğitim nadir yapıldı.Hafta sonuda kar yağışının etkili olmasından sonra 26 Aralık Pazartesi Niğde'de okulların tatil olup olmadığı merak edilmektedir.Niğde Valiliğinden yapılan herhangi bir resmi açıklama yoktur.Niğde'de hava durumuna baktığımızda ise Salı, Perşembe ve Cuma günü yoğun kar yağışı beklenmektedir.

Pazar günü ise Niğde'de sağanak kar yağışı etkili olacak. Kar yağışından sonra Pazartesi günü Niğde'de okulların tatil olup olmayacağı ise Pazar gecesi netleşebilir.

Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

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