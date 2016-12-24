26 Aralık Pazartesi Yarın Konya'da okullar tatil mi?

Kış aylarında en çok kar yağışı alan iller arasında Konya bulunmaktadır.Konya'da geçtiğimiz haftalarda başlayan kar yağışından sonra halk zor koşullar ile gündelik işlerini halledebilmektedir.Konya'da kar yağışından sonra merkez ve birçok ilde okullar tatil edilmişti.26 Aralık Konya'da okullar tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından çok merak edilmektedir.Konya Valiliğinden yapılan herhangi bir resmi açıklama şimdilik bulunmamaktadır.Konya'nın önümüzde hava durumuna baktığımızda ise hafta içi hergün yoğun kar yağışlı olduğunu görüyoruz.

Konya'da okulların tatil olup olmayacağı ise büyük ihtimal pazar akşamı netleşecektir.Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

KONYA YOĞUN KAR YAĞIŞI ALTINDA

Kurak bir yaz geçiren Konya Ovası’nda kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler karda kaymanın keyfini çıkardı. Şehir merkezinde ise iş makineleri caddelerde, temizlik görevlileri ise kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirten Meteoroloji 8. Bölge Müdür Vekili Zekeriya Taştan, “Bu yoğun kar yağışı Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren sürüyor. Cumartesi’ye kadar da hafif aralıklarla kar yağışını bekliyoruz. Pazar günü kar yağışı beklemiyoruz ancak Pazartesi erken saatlerden itibaren bölgemizin kuzeybatı kesimlerinde sis meydana gelecek, öğlen saatlerinden itibaren kar yağışına geçeceğiz. Bu yağış Pazartesi gece tekrar kesilecek. Salı günü kar yağışı beklemiyoruz. Çarşamba günü öğlen saatlerinden sonra çok etkili bir kar yağışı bekliyoruz“ dedi.

“37 santim ile son 14 yılın en yüksek kar yağışı oldu"

Son yıllardaki ekstrem değerlere de değinen Taştan, “Şu anda bizim Konya’da ölçtüğümüz 37 santim. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda 1988 yılının Kasım ayında 40 santim olmuş, 1975 yılında 35 santim, 2002’nin Aralık ayında ise 32 santim olarak değerleri ölçmüşüz. Ekstrem değerlerimiz bunlar. 37 santim ile son 14 yılın en yüksek kar yağışı oldu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Yerde bulunan karın erimeyeceğini söyleyen Zekeriya Taştan, “Kar erimeyecek, yetkililer ve ilgililerin ona göre tedbirlerini almalarını tavsiye ederiz. Sıcaklıklar da sıfırın üstüne hiç çıkmayacak. Gece hava sıcaklıkları -5, -6 civarında olacak, gündüz sıcaklık ise en yüksek 0 ile -1 olacak. Dolayısıyla bu sıcaklıkta kar erimesi olmayacağından yağacak kar mevcut karın üstüne düşecek ve kar yüksekliği daha da artabilecektir” diye konuştu.

Vatandaşlar ise, Konya Ovası'nda uzun yıllardır kuraklık yaşandığını belirterek, bu kar yağışının kuraklığa çare olacağını söyledi. Konyalı bir esnaf ise, kardan küçük bir kale yaparak Türk bayrağı astı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde ve bütün ilçelerde 24 saat çalışarak sorumluluğunda bulunan yolların...

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde ve bütün ilçelerde 24 saat çalışarak sorumluluğunda bulunan yolların açık kalmasını sağlıyor.

Konya genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler merkezde ve bütün ilçelerde çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Konya merkez ve ilçelerde 28 ayrı noktada 332 araç, bin 151 personelle sürekli devam eden kar yağışının ve buzlanmanın günlük hayatı etkilememesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan ilçe ve mahalle yollarında kar kürüme, merkezde ise kar kürüme, solüsyon, tuzlama ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Herhangi bir kapalı yolun bulunmadığı Konya'da sabaha kadar yoğun mesai veren ekipler, merkezdeki ana caddelerde yol kenarlarına biriken karları da kamyonlarla taşıdı. Yol kenarlarına biriken karların araç ve yaya trafiğini etkilememesi için taşıyan ekipler, kaldırım temizleme çalışmalarını da gece boyunca sürdürdü. Kar yağışı sürekli devam ettiği için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken; sürücülerin de kış lastiği ve zincir takmadan yola çıkmaması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi büyük önem taşıyor.

Kış acil yardım hattı

Şehir genelinde kar yağışından kapanan yollar ve olumsuz kış koşullarının ihbar edilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 444 55 42 numaralı acil çağrı hattı bulunuyor. Bu numaradan 24 saat boyunca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri'nin nöbetçi ekiplerine ulaşılabiliyor.