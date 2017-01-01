YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

27 YAŞINDAKİ İMAMIN ACI ÖLÜMÜ

27 yaşındaki imamın acı ölümü

Samsun'da bir camide imam olarak görev yapan Resul Kurnaz, sobadan zehirlendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun'un Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde camide imam olarak görev yapan 27 yaşındaki Resul Kurnaz, evinde ölü bulundu. Kurnaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü sanılıyor.

Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde imamlık yapan Resul Kurnaz'dan haber alamayan cami cemaati evine gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kapı dışarıdan açılarak içeri girildi. Kurnaz, odasında ölü bulundu.

Kurnaz'ın odadaki sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

27 yaşındaki imamın acı ölümü

DHA
305
Olaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattıOlaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattı
Afyonkarahisar’da av ölümle son bulduAfyonkarahisar’da av ölümle son buldu
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Kundakçı teröristlere operasyon anı kameradaKundakçı teröristlere operasyon anı kamerada
İşte Noel Baba kostümlü teröristİşte Noel Baba kostümlü terörist
Talihsiz yavru ölüme terk edildiTalihsiz yavru ölüme terk edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS