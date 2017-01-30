270 sanıklı FETÖ davasında flaş gelişme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu, 270 sanığın yargılandığı davanın ilk günkü oturumu sona erdi. İzmir Barosu tarafından Gülen için bir avukat atandı.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 270 sanığın yargılanmasına, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün yapılmasıyla devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, kimlik kontrolü yaptığı sanıklara, iletişim, medeni hal, eğitim ve aylık geliri bilgileri ile meslekten ihraç edilip edilmediğine ilişkin sorular yöneltti.

Tutuklu sanık Hakbilen, evli, üç çocuk sahibi olduğunu, yüksek lisans eğitiminin bulunduğunu belirterek meslekten ihraç edildiğini ancak ihraç edilmeden önce başvurusunu yaptığı emeklilik işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Tutuklu sanık, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral HASAN Hüseyin Demirarslan, meslekten ihraç edildiğini ve aylık 600 liralık kira geliri olduğunu belirtti.

İddianamede darbe girişiminde sivil olarak yer alan tutuklu sanık Hasan Coşkuner, 15 Temmuz'dan önce özel bir danışmanlık şirketinde öğretmenlik yaptığını, diğer tutuklu sanık Hülya Coşkuner ise öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiğinden herhangi bir gelirinin olmadığını söyledi.

6 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI

Evli ve iki çocuklu olduğunu anlatan tutuklu sanık Saylan, meslekten ihraç edilmesine rağmen 6 bin lira emekli maaşını hak ettiğini ayrıca bin 400 lira kira geliri olduğunu ifade etti.

İzmir Barosu tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunması için bir avukatın atandığı, mahkeme heyetine iletildi.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün sona erdiğini, tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün yapılmasına karar vererek duruşmaya yarına kadar ara verdi.

ŞÜPHELİ SAYISI 267'DEN 270'E YÜKSELMİŞTİ

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.