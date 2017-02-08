3.500 personel alınacak

Halkbank'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleşen işe alımlarla, bankacılık sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlanacak. Sektörün istihdam kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, cesur adımlar atarak gençleşmeyi sürdüreceklerini söyledi.

BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre Banka; Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, BT Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi unvanlarında 1000 kişiye iş imkânı sağlayacak. 2016 Kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının iş başı yaptığı Halkbank'ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacaklar.

PTT DE 2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı'na katıldı. Programın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Arslan, bir gazetecinin "2017'de PTT'ye ne kadar personel alınacak? PTT'deki taşeron personelin durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, "PTT tabii bir çınar kuruluşumuz, buna uygun olarak da günümüz teknolojisini en iyi kullanan, en hızlı büyüyen ve hizmet eden bir kuruluşumuz. Bu çerçevede de 2017 yılı içerisinde 2 bin 500 personel alacağız ve önümüzdeki hafta büro, gişe ve dağıtıcı memurlar olmak üzere İstanbul'da 500 kişinin alım sürecini başlatıyoruz, başvuruları alacağız, yıl içerisinde de 2 bin 500'e tamamlayacağız bu kadroyu ki güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adına kadromuzu arttırmış olacağız. PTT'deki taşeron elemanları dahil olmak üzere ülkemizdeki bütün taşeron elemanların kamuda istihdamıyla ilgili bir açıklamamız vardı. Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik, Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntılarını çalışıyor, inşallah bu ayrıntılar bittikten sonra da hükümet olarak bunu açıklayıp gereğini yapacağız" cevabını verdi.

GENEL ŞARTLAR

Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını geçmemiş olmak,

Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,

(Erkekler) askerlik hizmetini yapmış olmak,

Görevini yapmasına engel herhangi bir hastalığı bulunmamak,

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış olmak,

Daha önce çalıştığı yerlerden çıkartılmamış olmak ilk aranan şartlar arasında yer almaktadır.