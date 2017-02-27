3.800 liranın altında geliri olanlar dikkat !

Konut ve işyeri sahiplerinin yükümlü oldukları "Emlak Vergisi" ödemeleri yaklaşıyor. Sayılı günlerin kaldığı emlak vergisinde, 1.5 milyon ev ve işyeri sahibi yükümlü oluyor.



Emlak Vergisi'nin ilk taksidi 1 Mart ila 31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksidi ise 1 Kasım ila 1 Aralık tarihleri arasında ödenmesi gerekiyor. 1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre Emlak Vergisi; arazi, arsa ve binaları kapsıyor.



Belediyelerin emlak servislerine ödenmesi gereken Emlak Vergisi, PTT Havalesi ya da Belediyelerin banka hesap numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarası yazılarak yapılabiliyor. Bunların dışında ise internet üzerinde ödeme gerçekleştirme imkanı bulunuyor.



2016 yılında kira geliri elde edenlerin, 1 Mart ila 27 Mart tarihleri arasında vergi beyannemesinde bulunmaları gerekiyor. 2016 kira gelirleri için istisna tutarı 3800 lira olarak belirleyen Maliye Bakanlığı, 3800 liranın altındaki kira geliri için beyanname talep etmiyor. İşyeri kira geliri 30 bin lirayı aşmayanlar da kira gelir beyanı istenmiyor.