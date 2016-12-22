3 bomba yüklü araç patlattılar: Onlarca ölü var

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonunda, terör örgütü bombalı araçlarla saldırı düzenledi.

Kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi'ndeki pazar yerini de hedef alan saldırıda, üç ayrı bombalı aracın infilak ettirildiği bildiriliyor.

Görgü tanıkları, bombalı araçların İntisar Mahallesi yönünden gelerek ilk olarak güvenlik güçlerini hedef aldığını söyledi. Bir araç ise pazar yerinde patlatıldı.

Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin yayın kuruluşu Rudaw, patlamalar sonucu onlarca ölü ve yaralının olduğunu aktarıyor.

Bir güvenlik yetkilisi, en az 30 ölü ve 60 yaralının olduğu bilgisini verdi.

Gökçeli, Musul operasyonunda ilk kurtarılan mahalle olarak kayıtlara geçmişti. İki ayını dolduran operasyonda Musul'un merkezindeki bazı mahalleler IŞİD'den kurtarıldı ancak harekat çok yavaş ilerliyor. Terör örgütü, sokak savaşlarında bombalı araçlar patlatarak ve keskin nişancı ateşleriyle ordu birliklerinin ilerleyişini engelliyor.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava saldırılarıyla destek verdiği operasyona yaklaşık 100 bin silahlı unsur katılıyor. Irak ordu birliklerinin yanında peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri 17 Ekim'den bu yana cephede yer alıyor.

Batı cephesinden ilerleyen Haşdi Şabi'nin kuzeydeki peşmerge güçlerine ulaşmasıyla Musul geçen haftalarda tamamen kuşatılmıştı.

Operasyonun insani tarafında ise tam bir dram var. Bugüne kadar 120 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı ve Musul dışındaki kamplarda kışı geçiriyor. Uluslararası haber ajanslarının dün geçtiği fotoğraflarda, yüzlerce kişinin zorlu kış koşullarında yardım almak için sıraya girdiği görülüyordu.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Musul, Suriye'nin doğusundaki Rakka ile birlikte IŞİD'in elindeki en önemli iki merkezden birisi.