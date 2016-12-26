3 GÜNDE 3 BİN KİŞİ ETKİLENDİ !

3 günde 3 bin kişi etkilendi !

Musul'da üç gün içerisinde 3 binden fazla kişi evini terk etti.

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Musul'da son üç gün içerisinde 3 binden fazla kişi evini terk ederek sığınmacı durumuna düştü. Terör örgütü DEAŞ, Musul'un iki yakası arasında militanlarına takviye güç ve askeri yardımlarını "teknelerle" taşıyor

Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma  operasyonu çerçevesinde son üç gün içerisinde 3 binden fazla kişinin evini terk  ederek sığınmacı kamplarına sığındığı bildirildi. 
 
Irak Kızılay üyesi İyad Rafid, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Musul'un doğu ve güney mahallelerinde yaşayan aralarında çocuk ve kadınların  olduğu yaklaşık 3 bin 250 kişi, evlerini terk etti." dedi.
 
Sığınmacıların çoğunluğunun, El-Hazır, Hasen Şam ve El-Ced'a mülteci  kamplarına naklediklerini belirten Rafid, şiddetli yağışlar ve soğuk hava  nedeniyle kamplardaki insani durumun da son derece kötü olduğunu söyledi.
 
Öte yandan, Dicle Nehri üzerinden kentin doğu ve batı yakasını  birleştiren beş köprünün tamamı, ABD öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği  saldırılar sonucu devre dışı bırakılırken, terör örgütü DEAŞ'ın, kentin  batısından doğusuna militanlarına takviye güç ve askeri yardımlarını "teknelerle"  taşıdığı ifade ediliyor.
 
Yerel kaynaklar, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'da uluslararası  koalisyon güçlerinin saldırılarına hedef olmamak için militanlarına takviye güç  ve askeri yardımları teknelerle taşıdığını belirtti.
 
Kaynaklar, hava saldırılarından kaçmak için DEAŞ'ın gecenin  karanlığından istifade ettiğini ve 5 ile 7 kişilik küçük tekneler aracılığıyla  kentin doğu yakasından batısına militanlarına silah ve mühimmat taşıdığını  aktardı.
 
Musul İl Meclis Üyesi Sido Şenkali de koalisyon güçleri tarafından  kente geceleyin hava saldırılarının arttırılması ve militanlara iki yaka arasında  mühimmat taşıyan teknelerin gözlenmesi gerektiğini ifade etti.
 
Şenkali, "DEAŞ, nehrin iki yakası arasında tüneller aracılığıyla bu  hareketi sürdürmesi, çatışmaların ömrünü uzatacak ev emniyet güçleri ile  sivillerin daha fazla ölümüne neden olacak." dedi.
 
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı verilerine göre, Musul'u terör örgütü  DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana evlerini terk  ederek kamplara yerleştirilen sivillerin sayısı 132 bine ulaştı. Çatışmaların  şiddetlenmesi durumunda bu sayının 350 bine ulaşabileceği belirtiliyor.

AA
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