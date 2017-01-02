3 HAİN SALDIRI TEK ORTAK NOKTA: CUMARTESİ

3 hain saldırı tek ortak nokta: Cumartesi

Vodafone Arena, Kayseri ve Reina... 3 saldırının da ortak noktası: Cumartesi

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Yılbaşı gecesi Reina'da düzenlenen saldırı bir ayrıntıyı da gözler önüne serdi. Türkiye, Aralık ayı içerisinde 3 terör saldırısına uğradı. Bu üç saldırının da ortak noktası cumartesi günü düzenlenmiş olması

Aralık ayı içerisinde Beşiktaş'daki saldırı ve Kayseri'de gerçekleşen saldırılar sonrası yılbaşı gecesini de kana bulandı.

Aralık ayında İstanbul ve Kayseri’de 2 hafta arayla yaşanan 2 terör saldırısı, yürekleri yaktı. 

10 ARALIK CUMARTESİ: VODAFONE ARENA SALDIRISI

10 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena Stadı yakınlarında Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu yerde bombalı araçla bombalı saldırı düzenlendi. Hemen ardından Maçka Parkı’nda bir canlı bomba kendini patlattı. Saldırıda 38’si polis, 7’si sivil olmak üzere 45 kişi şehit oldu, çoğu polis 238 kişi yaralandı.

17 ARALIK CUMARTESİ: KAYSERİ'DE ASKERE YÖNELİK SALDIRI

17 Aralık Cumartesi günü ise Kayseri Zincirdere 1. Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsüne Talas Bulvarı’nda bombalı araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, 48’i asker 56 kişi yaralandı.

31 ARALIK CUMARTESİ: REİNA SALDIRISI

31 Aralık Cumartesi günü ise İstanbul Ortaköy'deki Reina isimli ünlü gece kulübüne taksiyle gelen terörist, ateş ede ede içeri girdi. Yılbaşı akşamında katliam yapan terörist, 1'i polis 39 kişiyi öldürdü, 65 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

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