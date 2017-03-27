  • Başbakan'dan flaş seçim barajı açıklaması
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok sözler
  • 15 Temmuz ile ilgili gündemi sarsacak Devlet Bahçeli iddiası
  • Gözaltına alınmıştı; Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya serbest
  • İşte Tunceli'de öldürülen teröristler
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

3. HAVALİMANI ŞANTİYESİ KARIŞTI ! YARALILAR VAR

3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var

3. Havalimanı şantiyesinde çalışan işçilerin kavgasında 11 kişi yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

3. Havalimanı şantiyesinde TIR şoförleriyle demir işçileri açıklanmayan bir nedenle birbirine girdi. 11 kişinin hafif yaralandığı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarmanın bölgedeki önlemi sürüyor.

3. Havalimanı şantiyesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga saat 10.00 sıralarında 3. havalimanı şantiyesinin Akpınar kamp bölgesi otopark bölümünde çıktı. Şantiyede görevli TIR şoförleri ile demir işçileri arasında açıklanmayan bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya Durusu Jandarma Ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanların sayısının çokluğu nedeniyle olay yerine ambulans ekipleri de sevkedildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla önce şantiye içindeki revire ve Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kavgaya karışanlarının yaralarının hafif olduğu ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri şantiye içinde ek güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, şu ana kadar gözaltına alınan kimsenin olmadığı belirtildi.

DHA
683
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''
İsviçre'deki mitinge tepki ! Büyükelçi çağrıldıİsviçre'deki mitinge tepki ! Büyükelçi çağrıldı
Skandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemedilerSkandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemediler
Diyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayınDiyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayın
Asena, internetteki cesur pozlarını sildirecekAsena, internetteki cesur pozlarını sildirecek
Yanlış kişiyi torbacı sanınca hayatından olduYanlış kişiyi torbacı sanınca hayatından oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS