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3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya merkezli Samsun ve Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonundada 7 kişi gözaltına alındı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Sakarya merkezli üç ilde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 7'si yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütle irtibatı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Samsun ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
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