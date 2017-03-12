3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Sakarya merkezli üç ilde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişiden 7'si yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütle irtibatı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Sakarya, Samsun ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.