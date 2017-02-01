3 İLDE HAYAT DURDU, KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ

3 ilde hayat durdu, kar tatili ilan edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında bugün kar tatili ilan edildi.

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Diyarbakır ve Batman’da engelli ve hamilelere kar tatili

Diyarbakır ve Batman’da engelli ve hamile kamu personellerinin bir gün izinli sayılacağı duyuruldu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31.01.2017 Salı günü, engelli ve hamile çalışanlar 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi. 

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve don olayları sebebiyle herhangi bir olumsuzluk veya mağduriyetin yaşanmaması için kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bugün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.  

Şanlıurfa'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa'nın merkez ve birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı beraberinde ulaşım sıkıntısını da getirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi Şanlıurfa'da da etkili olan kar yağışı dolayısıyla, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar, Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda 01 Şubat 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaklardır" denildi. 

İHA
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