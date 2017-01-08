3 kez hata yapan TV kapatılacak !

3 KEZ HATA YAPAN TV KAPATILACAK !

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Yeni KHK ile birlikte yayın yasağına aykırı davranılması halinde yayın durdurulabilecek.

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680 sayılı KHK’deki düzenlemeyle, Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılmasının cezası, lisans iptaline kadar gidebilecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Yayın yasağına aykırı davranılması halinde önce yayın 1 gün durdurulacak; bu halde yasanın 32/4. fıkrası (kamu yayını yapma, programa durdurma) uygulanacak. Bir kez program durdurma cezasısının ardından; bir yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde yayın 5 güne, ikinci kez tekrarında 15 güne kadar durdurulacak. Aynı yıl üçüncü kez ihlal yapılırsa; yayın lisansı iptal edilecek. RTÜK Kanunu’nda teröre hizmet edecek şekilde yayınların yasaklandığı maddeye, “Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz” cümlesi eklendi. RTÜK’ün kamu yararı gerekçesiyle lisans taleplerini reddedebileceği düzenlemesi de yapıldı.

Hürriyet
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