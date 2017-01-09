3 milyar TL'lik destek müjdesi

Devlet girişimciler için kesenin ağzını açıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimciliği teşvik amacıyla devrim niteliğinde destekler vereceklerini belirterek, bu kapsamda 2017’de 2,5-3 milyar liralık yeni finansman kaynağı oluşturacaklarını açıkladı. Şimşek, fon için gerekli kaynağın ise bu kapsamda Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) sağlanacağını bildirdi.



Geçen yıl girişimciliğin finansmanı bağlamında parlak bir yıl geçirdiklerini anlatan Şimşek, Hazine Müsteşarlığının 2016’da ilk defa girişim sermayesi fonlarını desteklemek için üst fonlara ortak olduğunu ve kaynak aktardığını hatırlattı. Bu çerçevede Hazinenin Avrupa Yatırım Fonu tarafından kurulan üst fona 60 milyon avro taahhüt ettiğine işaret eden Şimşek “Ancak sistemin kurgusu ve ikili anlaşmalarımız gereği fonun en az 400 milyon avro yatırım hacmi olacaktır ki beklentilerimiz bu rakamın çok daha üstündedir. Bu üst fonun faaliyete geçmesi ile birlikte ‘yabancı yatırımcı ülkemize gelmez’ önyargısı yıkılmış ve 3 yabancı girişim sermayesi fonundan en az 300 milyon avro tutarında yatırım taahhüdü alınmıştır” ifadelerini kullandı.



Şimşek, Türkiye’deki girişimcilik eko sisteminin gelişmesi açısından 2017 yılında da projelerin hızlanarak devam edeceğini bildirerek, mevcut araçlarla yetinmeyeceklerini, hem var olan uygulamaların hacmini artıracaklarını hem de yeni uygulamaları gündemlerine alacaklarını vurguladı. Gelecek dönemde Hazine’nin üst fonların yanı sıra fonlara da doğrudan kaynak aktarmasına imkan tanıyacaklarını belirten Şimşek “Bu değişiklik ile girişimcilik eko sistemine yönelik girişim sermayesi yatırımlarının artmasını ve bu kültürün yatırımcılarımızda oluşmasını, ayrıca yatırımcılarımızın tecrübelerinin ve kapasitelerinin geliştirilmesi bakımından doğrudan girişim sermayesi fonlarına kaynak taahhüt edilmesini amaçlıyoruz” dedi.



Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) standart fonlarının da asgari yüzde 1 oranında girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmasını zorunlu hale getirdiklerini dile getiren Şimşek, sektör tarafından da son derece olumlu karşılanan bu devrim niteliğindeki değişiklikle girişimcilik eko sisteminin faaliyetlerinin yüksek bir ivmeyle artmasını beklediklerini söyledi. Şimşek “Bütün bu projeler ile 2017 yılında girişimcilerimiz için 2,5-3 milyar lira tutarında yeni finansman kaynağı oluşturacağız” diye konuştu.

Kâr zarar ortaklığı modeli

Şimşek, katılım bankalarının kâr zarar ortaklığı yoluyla girişimcilere finansman sağlamaları için çalışma yürüttüklerini söyledi. Şimşek, diğer taraftan katılım bankalarının da yer aldığı bir fon ile 250 milyon liranın üzerinde bir finansman sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye Kalkınma Bankasını da yeniden yapılandırarak öz kaynağa dayalı finansman yapmasına imkân sağlayacaklarına dikkati çeken Şimşek, “Bu fon ile ülkemizin orta gelir tuzağına girmemesine yönelik politikaları destekleyecek girişim sermayesi sağlanacaktır. Ayrıca, bölgesel yatırımlar ve çekirdek aşama finansmanı da sağlanacaktır. Yaklaşık 1 milyar lira olması planlanan fon ile oldukça etkili bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum” dedi.