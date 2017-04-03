3 numara Kemal Batmaz'ın şifreleri

O gece Akıncı Üssü'nde aktif faaliyet yürüten, Adil Öksüz ile aynı yetkilere sahip olduğu değerlendirilen Kemal Batmaz ile ilgili ilginç bir detay da iddianame yer aldı. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Batmaz'ın Nevşehir Lisesi'nden sınıf arkadaşı Mehmet Namlı, Batmaz'ın öğrenciyken 'Abdullah' kod adını kullandığını ve Cihangir'de kaldığı evde Kadir İnanır'ın komşusu olduğunu, babasından kalan yüklü mirası da Gülen'in yönlendirmesiyle tencere fabrikasına yatırdığını, ancak parasını geri alamadığını anlattı.

'Kadir İnanır ile komşuydu'

Mehmet Namlı'nın ifadesi şöyle:

" Kemal Batmaz Nevşehir Lisesi'nde sınıf arkadaşımdı, kendisini tanırım. Mutaassıp bir ailesi vardı. 1988'de İTÜ Harita Mühendisliği bölümünde okumaya başladı. Cemaatin Cihangir'deki lüks bir evinde kalıyordu. Yakın arkadaşım olduğu için zaman zaman kendisini ziyarete gidiyordum. Kaldığı evin üst katında Kadir İnanır'ın kaldığını söylemişti."

'Mirası tencereye yatırdı'

'Okulu bitirmek üzere olduğu 1994-1995'te babası vefat etti. O dönemde babasından miras kalan 20 tır ve kamyonu satarak nakite çevirdi. Parayı nasıl değerlendireceğini Fetullah Gülen'e sormuş. Gülen'de parayı bir çelik tencere firmasına vermesini, firmaya ortak olmasını tavsiye etmiş. Bu firmayı 'Tuna Çelik' olarak hatırlıyorum. Batmaz daha sonra bu parasını firma sahibinden alamadı. 2003-2004 yıllarında Nil Yayıncılık'ın dış ticaret işlerinin başında çalıştığını öğrendim. Cihangir'deki evinde ziyaret ettiğim dönemde 'Abdullah' kod adını kullandığını öğrendim. 2005'ten sonra bir daha görmedim'