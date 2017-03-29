3 terörist öldürüldü, 5'i sağ ele geçirildi

Diyarbakır ve Bingöl'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda dün 3 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi, 5 terörist yakalandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bitlis'in Tatvan kırsalında 22 Mart'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan Operasyonu" devam ediyor.

Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında dün lav tanksavar silahı, 200 biksi makineli tüfek fişeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 metre saniyeli fitil, 2 hücum yeleği ve toprağa gömülü plastik su deposu içinde bir ton gıda maddesi ele geçirdi.

Şırnak'taki operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 104 kilogram amonyum nitrat, bin 250 metre kablo, büyük tüp, 11 piknik tüpü, çok sayıda büyük pil, bir tonluk boş depo, 4 akü, 2 güneş paneli, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, tuzaklanmış su sebili ve bidon, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemeyle örgütsel doküman bulundu.

Diyarbakır'ın Hani-Lice kırsalındaki operasyonda, 3 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ile buna ait şarjör ve 30 fişek, 3 el bombası ile terör eyleminde kullanılması planlanan araç ele geçirildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki operasyonda da 2 terörist yakalandı. Bölgede bulunan 2 kalaşnikof piyade tüfeğiyle bunlara ait şarjörler, 4 el bombası, 2 dürbün, telsiz, kar elbisesi, kod tablosu, muhtelif yaşam ve ilk yardım malzemesine el konuldu.

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerindeki operasyonlarda ise 2 M-79 bomba atar silahı, 6 kilogram TNT, 4 roketatar mühimmatı, 20 roketatar sevk fişeği, 12 havan mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki arazi aramasında 500 biksi makineli tüfek fişeği ve bin kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.